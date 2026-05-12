В Донецкой области из Николаевки эвакуировали 25 гражданских из-за постоянных обстрелов

Из прифронтовой Николаевки Донецкой области правоохранители эвакуировали 25 гражданских, среди которых маломобильные жители, пожилые люди и женщина, чудом выжившая после вражеского удара

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Все эвакуированные находятся в безопасных местах.

К спасательной операции были привлечены подразделение "Белый ангел", патрульная полиция и полицейские офицеры общины.

В полиции отмечают, что большинство дорог в населенный пункт находится под огневым контролем противника, поэтому маршруты эвакуации тщательно планируются с тем, чтобы безопасно вывезти людей из опасной зоны.

По словам правоохранителей, жители обычно ждут эвакуационные экипажи с минимумом вещей. Большинство из них – пожилые люди, которые до последнего не хотели покидать свои дома, однако обстрелы заставляют их менять решения.

"КАБ под окно прилетел. Мы были в квартире. От удара нас выбросило в коридор, там вместе и лежали. Соседку с первого этажа ранило, ее в больницу забрали", – рассказал местный житель, чья мать пострадала в результате авиаудара.

Правоохранители призывают жителей прифронтовых населенных пунктов не рисковать жизнью и эвакуироваться. В случае необходимости помощи с выездом следует звонить по телефону 102.

Напомним, по данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, во временно оккупированных Олешках Херсонской области продолжается гуманитарная катастрова . В настоящее время идет подготовка к эвакуации местных жителей. Критическая ситуация остается в Олешках, Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке.