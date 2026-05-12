В Донецкой области из-за российской атаки погибли двое энергетиков
На Донетчине в результате вражеской атаки на энергетический объект погибли двое работников энергетической отрасли
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает RegioNews.
По данным ведомства, в результате боевых действий часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без света.
"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.
Из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Закарпатской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Напомним, утром 12 мая российские военные ударили по железной дороге на Днепропетровщине. В результате попаданий беспилотников повреждены локомотивы и подвижной состав, пострадал машинист.