На Запорожье полицейские попали под удар FPV-дрона: есть раненые
В понедельник, 11 мая, россияне атаковали дроном сотрудников полиции, приехавших на вызов в Запорожском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
"В Малокатериновке двое полицейских офицеров громады во время отработки вызова о внезапной смерти попали под удар вражеского FPV-дрона", – говорится в сообщении.
Правоохранители получили акубаротравмы и осколочные ранения.
Напомним, российские войска за минувшие сутки обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области, нанеся 731 удар.
