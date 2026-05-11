Полицейские установили личность мужчины, стрелявшего из пистолета на одной из улиц в Черкассах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Конфликт возник из-за того, что дети срывали сирень возле частного дома. 57-летний хозяин пытался догнать подростков, а когда не смог – вынес из дома пистолет и стал стрелять.

С помощью видео из сети полицейские идентифицировали стрелка и изъяли у него оружие.

На мужчину составили админпротокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Материалы дела уже передали в суд.

Напомним, инцидент произошел 9 мая в одном из районов Черкасс. Никто не пострадал.