У Дніпрі чоловік відкрив вогонь на пляжі
У Дніпрі сталась стрілянина на пляжі. Це сталось, коли між двома чоловіками зав'язалась сварка
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, це сталось 9 травня в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. На пляжі двоє чоловіків посварились. Під час конфлікту 31-річний чоловік здійснив декілька пострілів у повітря. Правоохоронці затримали його та вилучили в нього предмет, схожий на вогнепальну зброю.
Тепер чоловік отримав підозру. Йому може загрожувати позбавлення волі до семи років.
Нагадаємо, раніше на Львівщині побутова сварка між жителями сусідніх сіл переросла у збройне протистояння. Один із учасників конфлікту, не впоравшись із емоціями, схопився за вогнепальну зброю.
Стрілянина через бузок: у Черкасах відшукали чоловіка, який відкрив вогонь по дітяхВсі новини »
11 травня 2026, 12:28На Закарпатті військові ТЦК відкрили вогонь під час штурму будівлі - ЗМІ
09 травня 2026, 21:35У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08 травня 2026, 11:45
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
На Прикарпатті військовий із ножем накинувся на медиків та поліцію: в нього стріляли
11 травня 2026, 19:55NYT підрахували, скільки часу знадобиться РФ для захоплення Донбасу
11 травня 2026, 19:53Отруєння водою з криниці: на Кіровоградщині немовля госпіталізували з небезпечною хворобою
11 травня 2026, 19:41Прийшов визволяти сина: до ТЦК у Хмельницькому прийшов ветеран із битою - що кажуть в ТЦК
11 травня 2026, 19:40Нічна пожежа у Харкові: є загиблий, серед евакуйованих — троє дітей
11 травня 2026, 18:59ДТП на трасі під Черкасами: Ford вилетів на зустрічну смугу, четверо людей у лікарні
11 травня 2026, 18:45Роздавав партквитки окупантів у Щасті та Попасній: на Луганщині засуджено пропагандиста РФ
11 травня 2026, 18:19У Тернополі чоловік отримав тяжкі травми на виробництві
11 травня 2026, 17:56Південна сила духу: на Миколаївщині провели турнір для ветеранів
11 травня 2026, 17:35Агрошахраї з Гостомеля ошукали іноземців на 30 мільйонів: деталі масштабної афери
11 травня 2026, 17:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі блоги »