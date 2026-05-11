У Дніпрі чоловік відкрив вогонь на пляжі

У Дніпрі сталась стрілянина на пляжі. Це сталось, коли між двома чоловіками зав'язалась сварка

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, це сталось 9 травня в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. На пляжі двоє чоловіків посварились. Під час конфлікту 31-річний чоловік здійснив декілька пострілів у повітря. Правоохоронці затримали його та вилучили в нього предмет, схожий на вогнепальну зброю.

Тепер чоловік отримав підозру. Йому може загрожувати позбавлення волі до семи років.

