У Дніпрі перехожі напали на ТЦК: у відомстві відреагували

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У ТЦК заявили, що військові та представники поліції проводили заходи з оповіщення. У відомстві зазначили, що вони були вимушені "зупинити свої законні дії з перевірки зупиненого громадянина, необхідні для забезпечення проведення мобілізації, та покинути місце події".

"Якщо у мережі з’являються відеоматеріали про нібито "зловживання" чи "порушення прав" з боку ТЦК та СП, закликаємо перевіряти джерела інформації. Не довіряйте маніпулятивним "вкидам", які можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу", - кажуть в ТЦК.

На відео можна побачити, що працівники ТЦК намагались затягти якогось чоловіка в авто. Проте вони відпустили його поїхали після того, як перехожі почали кидати в них каміння.

Нагадаємо, у Дніпрі 4 травня під час здійснення заходів з оповіщення стався напад на представників Територіального центру комплектування. Місцевий житель здійснив постріли в бік працівників. Травмовані двоє представників ТЦК.