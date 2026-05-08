08 мая 2026, 21:55

Масштабный пожар на пограничной Черниговщине: людей готовят к возможной эвакуации

Фото: ГСЧС
В Черниговской области из-за непрерывных обстрелов со стороны российских окупантов вспыхнул масштабный лесной пожар. Из-за угрозы распространения огня на жилые сектора власти рассматривают возможность эвакуации местного населения

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, передает RegioNews .

"Прежде всего — безопасность людей. Мы проанализировали, какие населенные пункты находятся в зоне риска. Огонь уже подошел к домам на границе — там не было жителей. Нельзя допустить распространения на жилые дома. План "Б" — эвакуация людей. Пока местные жители не хотят уезжать. В случае повышенной угрозы нужно успеть вывезти людей", — подчеркнул Чаус.

Он отметил, что лесная охрана прокладывает дополнительные минерализованные полосы. Вся необходимая техника в работе. При необходимости будут привлечены резервы. Со средствами готовы помочь спасатели.

По словам начальника Корюковской РВА Павла Мирошниченко, фиксируют вражеские удары во время работы техники лесоводов.

Напомним, что на приграничной Черниговской области продолжается масштабный лесной пожар , площадь которого за последние сутки почти удвоилась.

7 мая стало известно, что из-за российских обстрелов на Черниговщине пылает 2400 гектаров леса у границы с РФ. Пожар возник на территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества.

Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
