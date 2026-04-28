На Днепропетровщине мачеха забила насмерть 10-летнюю девочку

Фото: из открытых источников

На Днепропетровщине завершили расследование по делу о смерти ребенка. Долгое время над девочкой издевались

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Трагедия произошла в Никополе. 3-летняя женщина систематически пытала 10-летнюю падчерицу. Она причинила и моральные, и физические страдания.

19 февраля женщина с особой жестокостью избила ребенка. Она нанесла многочисленные удары по голове и телу. К сожалению, ребенок умер. У девочки были такие травмы:

закрытая внутричерепная травма;

ушиб головного мозга;

кровоизлияния;

травма грудной клетки.

В больнице сердце 10-летней девочки остановилось. Ее мачеху задержали. Теперь женщину будут судить по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 121 — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть;

ч. 1 ст. 122 - умышленное средней тяжести телесное повреждение;

ч. 1 ст. 127 - пытки.

