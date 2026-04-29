У Дніпрі чоловік зарізав сусіда

У Дніпрі 24-річний чоловік вбив свого сусіда. Це сталось через конфлікт на сходовому майданчику

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась у грудні 2024 року в Амур-Нижньодніпровському міста. На сходовому майданчику між двома сусідами сталась сварка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту підозрюваний схопив ніж та завдав удару. Від отриманих поранень потерпілий помер.

Тепер чоловік отримав вирок. Суд призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

