У Дніпрі чоловік зарізав сусіда
У Дніпрі 24-річний чоловік вбив свого сусіда. Це сталось через конфлікт на сходовому майданчику
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Трагедія сталась у грудні 2024 року в Амур-Нижньодніпровському міста. На сходовому майданчику між двома сусідами сталась сварка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту підозрюваний схопив ніж та завдав удару. Від отриманих поранень потерпілий помер.
Тепер чоловік отримав вирок. Суд призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що раніше на Закарпатті учень 9 класу ліцею в Чопі здійснив кілька пострілів у школі, поранивши однокласника. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.
