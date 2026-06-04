В Днепропетровской области разоблачили дельца, который застроил центр города гаражами

Фото: полиция Днепропетровской области

На Днепропетровщине в Самаре разоблачили схему захвата коммунальной собственности: местный житель самовольно оккупировал земельный участок в центральной части города для обустройства гаражного кооператива

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Местный житель самовольно занял территорию в центральной части города и без каких-либо разрешительных документов построил на ней комплекс гаражей общей площадью около 200 м кв.

Как установили следователи, возведенные сооружения мужчина впоследствии продавал другим гражданам по рыночной стоимости — от 3 до 5 тыс. долларов за каждый гараж, не имея на это законных оснований.

Следователи процессуального руководства Самаровской окружной прокуратуры фигуранту сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 197-1 УКУ – самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к незаконной сделке.

Напомним, что в Кировоградской области сообщили о подозрении директору строительных компаний. Его подозревают в дерзком захвате заповедных земель и уничтожении местной флоры