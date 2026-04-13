13 апреля 2026, 21:45

Семейный бизнес, врачи и фейковые документы: СБУ разоблачила 5 схем для уклонистов в разных областях

Фото: СБУ
Правоохранители заблокировали пять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины. Теперь всем злоумышленникам будет угрожать заключение

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Киевской области СБУ задержала супругов. Мужчина и женщина предлагали военнообязанным пройти "стационарное лечение" с последующим получением фиктивных выводов о наличии инвалидности второй группы. Для изготовления "документов" медсестра областного тубдиспансера вместе со своим мужем привлекла знакомых врачей разного профиля.

В Черниговской области разоблачен разоблаченный врач-невропатолог - член военно-врачебной комиссии (ВЛК). Он за деньги предлагал военнообязанным фиктивную госпитализацию с последующим получением "тяжелых диагнозов". В "бизнес" он привлек еще двух местных жителей.

В Черкасской области задержали дельца, который торговал фиктивными историями болезни и документами о наличии инвалидности. С этой целью он использовал личные связи среди врачей и членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывшая МСЭК).

В Днепропетровской области разоблачили местного рецидивиста, отбывающего наказание за наркопреступления. Он смог организовать канал бегства военнообязанных за границу в Молдову.

Все злоумышленники получили подозрения. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.

