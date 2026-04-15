Фіктивні працівники і бронь від мобілізації: у Дніпрі підозрюють депутата райради

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру депутату однієї з районних рад, якого підозрюють в організації схеми фіктивного працевлаштування на підприємстві критичної інфраструктури

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

За даними слідства, упродовж 2023-2025 років посадовець, який також є директором підприємства, організував оформлення 14 осіб на роботу лише "на папері". Фактично вони не виконували жодних трудових обов'язків, але отримували заробітну плату, трудовий стаж і бронювання від мобілізації.

Частина з цих осіб, за версією слідства, працювала у приватному домогосподарстві знайомого депутата, виконуючи функції охоронців, водіїв та обслуговуючого персоналу.

Серед фіктивно працевлаштованих був і син підозрюваного. Йому також повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні бюджетними коштами.

Правоохоронці провели 16 обшуків на території Дніпропетровської області та Києва. Вилучено комп’ютерну техніку, телефони та документацію.

За клопотанням прокуратури суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 5,8 млн грн, його сину – тримання під вартою із заставою 200 тис. грн.

Також у межах провадження раніше повідомлено про підозру ще сімом ймовірним співучасникам – працівникам підприємства, серед яких керівники підрозділів та головний бухгалтер.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

