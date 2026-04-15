11:34  15 квітня
На Львівщині під час пожежі в будинку загинуло подружжя
10:18  15 квітня
Усик і Верховен провели битву поглядів перед боєм у Єгипті
08:49  15 квітня
На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування
15 квітня 2026, 13:35

Фіктивні працівники і бронь від мобілізації: у Дніпрі підозрюють депутата райради

Фото: Прокуратура України
У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру депутату однієї з районних рад, якого підозрюють в організації схеми фіктивного працевлаштування на підприємстві критичної інфраструктури

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2023-2025 років посадовець, який також є директором підприємства, організував оформлення 14 осіб на роботу лише "на папері". Фактично вони не виконували жодних трудових обов'язків, але отримували заробітну плату, трудовий стаж і бронювання від мобілізації.

Частина з цих осіб, за версією слідства, працювала у приватному домогосподарстві знайомого депутата, виконуючи функції охоронців, водіїв та обслуговуючого персоналу.

Серед фіктивно працевлаштованих був і син підозрюваного. Йому також повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні бюджетними коштами.

Правоохоронці провели 16 обшуків на території Дніпропетровської області та Києва. Вилучено комп’ютерну техніку, телефони та документацію.

За клопотанням прокуратури суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 5,8 млн грн, його сину – тримання під вартою із заставою 200 тис. грн.

Також у межах провадження раніше повідомлено про підозру ще сімом ймовірним співучасникам – працівникам підприємства, серед яких керівники підрозділів та головний бухгалтер.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.

На Тернопільщині депутат за 10 тисяч доларів "списував" ухилянтів з розшуку
13 квітня 2026, 23:15
Сімейний бізнес, лікарі та фейкові документи: СБУ викрила 5 схем для ухилянтів у різних областях
13 квітня 2026, 21:45
У Харкові ТЦК мобілізували чоловіка з бронюванням: на чий бік став суд
13 квітня 2026, 16:45
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Помічники депутатів організували "бізнес" на ухилянтів: ДБР викрило схему
15 квітня 2026, 13:45
В Івано-Франківську лікарі виявили павука у вусі пацієнтки
15 квітня 2026, 13:22
На Харківщині чоловік півтора року ховав тіло тещі, яку він жорстоко вбив
15 квітня 2026, 13:10
Справа "Мідас": ВАКС залишив ексміністра енергетики Галущенка під вартою
15 квітня 2026, 12:43
Гранати та сотні набоїв: у Полтаві суд виніс вирок фермеру-ветерану
15 квітня 2026, 12:33
На Львівщині скутерист в’їхав у сміттєвий бак: чоловік загинув на місці
15 квітня 2026, 12:25
У Краматорську затримали завуча школи: коригувала обстріли та шпигувала для ФСБ
15 квітня 2026, 12:08
У Києві 16-річний хлопець вижив після удару струмом на даху вагона – подробиці
15 квітня 2026, 11:55
На Прикарпатті рятувальники допомогли 12-річному туристу, який травмувався в горах
15 квітня 2026, 11:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
