13 квітня 2026, 09:46

На Дніпропетровщині мікроавтобус ТЦК протаранив паркан і заїхав у двір

Фото: Telegram/Dnipro Operative
На Великдень 13 квітня близько 12:30 у селищі Широке Криворізького району екіпаж місцевих ТЦК в стані алкогольного спʼяніння скоїв аварію

Про це повідомляє "Відомо" із посиланням на телеграм-канал "Дніпро Оперативний. Війна", передає RegioNews.

Зазначається, що транспортний засіб протаранив паркан приватного домоволодіння та в'їхав у двір.

Після зіткнення водій нібито залишив місце ДТП. Водночас на передньому пасажирському сидінні залишився інший чоловік, який, за словами очевидців, перебував у стані сп'яніння.

Відомо, що внаслідок інциденту пошкоджено паркан будинку, де проживає родина військовослужбовця Збройних сил.

Наразі офіційних коментарів від Дніпропетровського обласного ТЦК щодо події не надходило.

Нагадаємо, подібний інцидент стався на Волині. У Ковелі нетверезі військовослужбовці Територіального центру комплектування та соціальної підтримки врізались у паркан. Місцеві жителі, які стали очевидцями аварії, не дали працівникам ТЦК втікти з місця ДТП.

