На Днепропетровщине посреди дороги произошла резня между водителями

В Криворожском районе произошел конфликт между водителями прямо на дороге. Ссора переросла в резню

Как выяснили правоохранители, произошла ссора между двумя водителями. Во время конфликта 43-летний мужчина ударил ножом другого водителя и уехал. Потерпевшего госпитализировали медики. Правоохранители задержали злоумышленника.

Мужчине уже сообщили о подозрении, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка. Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила его.