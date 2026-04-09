На Днепропетровщине посреди дороги произошла резня между водителями
В Криворожском районе произошел конфликт между водителями прямо на дороге. Ссора переросла в резню
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, произошла ссора между двумя водителями. Во время конфликта 43-летний мужчина ударил ножом другого водителя и уехал. Потерпевшего госпитализировали медики. Правоохранители задержали злоумышленника.
Мужчине уже сообщили о подозрении, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
