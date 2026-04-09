На Дніпропетровщині посеред дороги сталась різанина між водіями
У Криворізькому районі стався конфлікт між водіями прямо на дорозі. Сварка переросла у різанину
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, сталась сварка між двома водіями. Під час конфлікту 43-річий чоловік вдарив ножем іншого водія та поїхав. Потерпілого госпіталізували медики. Правоохоронці затримали зловмисника.
Наразі чоловіку вже повідомили про підозру, а також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила його.
