На Дніпропетровщині посеред дороги сталась різанина між водіями

У Криворізькому районі стався конфлікт між водіями прямо на дорозі. Сварка переросла у різанину

Як з'ясували правоохоронці, сталась сварка між двома водіями. Під час конфлікту 43-річий чоловік вдарив ножем іншого водія та поїхав. Потерпілого госпіталізували медики. Правоохоронці затримали зловмисника.

Наразі чоловіку вже повідомили про підозру, а також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила його.