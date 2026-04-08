Восьмеро людей залишаються в лікарнях після російської атаки на маршрутку у Нікополі вранці 7 квітня

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

П’ятьох з постраждалих перевели до обласної лікарні у Дніпрі – трьох жінок та двох чоловіків. Їхній стан медики оцінюють, як стабільно важкий.

Решта госпіталізованих перебуває в стані середньої тяжкості.

Загалом через цей російський удар постраждали 17 людей.

Нагадаємо, вранці 7 квітня російські військові атакували FPV-дроном маршрутку у центрі Нікополя. Загинули три людини. Раніше повідомлялося про 16 постраждалих.