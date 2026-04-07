Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и ГСЧС, передает RegioNews.

Удар произошел в час пик, когда транспорт подъезжал к остановке.

В результате атаки три человека погибли. Еще 12 получили ранения – люди находились как в салоне маршрутки, так и на остановке.

Спасатели вместе с медиками деблокировали и спасли из покореженного транспорта семерых человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, с вечера российские захватчики более 10 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровщины. Погиб 11-летний мальчик, пять человек ранены.