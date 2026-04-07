С вечера российские захватчики более 10 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровщины

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Покровской громаде Синельниковского района погиб 11-летний мальчик. Еще три человека – женщины 31 и 61 года и 33-летний мужчина – госпитализированы в состоянии средней тяжести. Из-за вражеской атаки горел частный дом, еще три дома и автомобиль повреждены.

В Павлоградском районе под ударом оказались Павлоград и Богдановская громада. Там возник пожар, повреждены админздание и линии электропередач. Ранения получили двое мужчин 52 и 66 лет – они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

На Криворожье враг атаковал Апостолово, там повреждена инфраструктура.

В Никопольщине от обстрелов страдали райцентр, Красногригорьевская и Марганецкая громады. Там повреждены админздание, частный дом и автомобиль.

Напомним, российские войска в течение суток нанесли 788 ударов по 43 населенным пунктам Запорожской области. Получили ранения трое мужчин.