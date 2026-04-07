07 квітня 2026, 14:41

Російський удар по маршрутці в Нікополі: вже четверо загиблих

07 квітня 2026, 14:41
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару російського FPV-дрона по міській маршрутці в Нікополі загинули чотири людини

Про це глава держави написав у сомережах, передає RegioNews.

За його словами, ще сім потерпілих перебувають у лікарні, дев'ять отримали допомогу на місці.

Зеленський наголосив, що росіяни продовжують цілеспрямований терор проти цивільних у Нікополі та інших містах поблизу лінії фронту.

"Фактично постійні "сафарі" на людей у Херсоні: щодня є жертви. Важливо, що значну частину дронів усе-таки вдається збивати. Але коли щодня відбувається такий терор проти людей, блокування нових санкцій проти Росії, спроби послабити санкції і торгувати з Росією виглядають дико", – зазначив президент.

Водночас у поліції Дніпропетровської області поінформували, що внаслідок удару дрона по автобусу в Нікополі смертельних поранень зазнали 53-річний чоловік та дві жінки віком 72 та 56 років. Ще одна жінка від тяжких травм померла в лікарні, її особа встановлюється.

Нагадаємо, вранці 7 квітня російські військові атакували FPV-дроном маршрутку у центрі Нікополя. Було відомо про трьох загиблих і 12 поранених. Згодом кількість постраждалих зросла до 16 людей.

