На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов повреждены дома и инфраструктура
Ночью 6 апреля российские войска более 30 раз атаковали три района области. Враг применял тяжелую артиллерию и беспилотники
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине под ударом оказались райцентр, Красногригорьевская, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. В результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, магазин, частные дома и автомобиль.
В Синельниково зафиксированы повреждения домов и аптеки.
Также враг атаковал Грушевскую громаду Криворожского района – повреждена инфраструктура.
К счастью, повсюду обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 6 апреля оккупанты атаковали Одессу. Погибли три человека, среди них – ребенок. Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Повреждены многоэтажки и частные дома, детский сад.