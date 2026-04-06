Трем мужчинам сообщили о подозрении в нападении на судью, произошедшего 13 марта возле подъезда ее дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Фигуранты – двое жителей Каменского и один житель Кропивницкого. Решается вопрос об избрании им меры пресечения – содержании под стражей без права залога.

Правоохранители провели 38 обысков в Днепропетровской области и Кропивницком. Изъяли телефоны, компьютерную технику, деньги, номерные знаки, автомобили и оружие.

Злоумышленникам объявили подозрение за покушение на похищение человека и избиение судьи в связи с его профессиональной деятельностью (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 377 УК Украины).

напомним, 13 марта около 17:00 трое мужчин в балаклавах напали на судью возле подъезда ее дома. Они пытались насильно затащить ее в автомобиль и ударили головой о дверцу. Судья получила травмы, в том числе сотрясение мозга и получила кровопотерю. Нападавшие скрылись после того, как на помощь женщине прибежал ее муж.

Впоследствии в ТЦК опровергли причастность к инциденту с избиением судьи.