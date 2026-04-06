06 апреля 2026, 11:38

В Днепре задержали троих мужчин за нападение на судью и попытку ее похищения

Фото: ОГП
Трем мужчинам сообщили о подозрении в нападении на судью, произошедшего 13 марта возле подъезда ее дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Фигуранты – двое жителей Каменского и один житель Кропивницкого. Решается вопрос об избрании им меры пресечения – содержании под стражей без права залога.

Правоохранители провели 38 обысков в Днепропетровской области и Кропивницком. Изъяли телефоны, компьютерную технику, деньги, номерные знаки, автомобили и оружие.

Злоумышленникам объявили подозрение за покушение на похищение человека и избиение судьи в связи с его профессиональной деятельностью (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 377 УК Украины).

напомним, 13 марта около 17:00 трое мужчин в балаклавах напали на судью возле подъезда ее дома. Они пытались насильно затащить ее в автомобиль и ударили головой о дверцу. Судья получила травмы, в том числе сотрясение мозга и получила кровопотерю. Нападавшие скрылись после того, как на помощь женщине прибежал ее муж.

Впоследствии в ТЦК опровергли причастность к инциденту с избиением судьи.

Днепр судья нападение происшествия злоумышленники подозрение
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
На Харьковщине мужчина открыл стрельбу из-за замечаний соседей
06 апреля 2026, 12:45
Расстрел семьи с 4-летним ребенком на Черниговщине: апелляция подтвердила пожизненный приговор
06 апреля 2026, 12:37
На Прикарпатье мужчина украл 220 тысяч гривен со счета пенсионерки
06 апреля 2026, 12:24
Вражеский дрон попал в автомобиль на Запорожье: двое раненых
06 апреля 2026, 12:06
Четкие сроки службы невозможны без усиления мобилизации – омбудсман
06 апреля 2026, 11:53
На Черниговщине из-за атаки дронов повреждены дома, ранены два человека
06 апреля 2026, 11:22
В Ивано-Франковске двое детей попали в реанимацию из-за отравления
06 апреля 2026, 11:11
Значительные разрушения: россияне атаковали энергообъект в Одесской области
06 апреля 2026, 10:57
Полтавец получил 3 года за продажу фиктивных справок МСЭК
06 апреля 2026, 10:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Владимир Поперешнюк
Все блоги »