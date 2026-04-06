06 квітня 2026, 11:38

У Дніпрі затримали трьох чоловіків за напад на суддю та спробу її викрадення

Фото: ОГП
Трьом чоловікам повідомили про підозру у нападі на суддю, що стався 13 березня біля під’їзду її будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Фігуранти – двоє мешканців Кам’янського та один житель Кропивницького. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою без права застави.

Правоохоронці провели 38 обшуків у Дніпропетровській області та Кропивницькому. Вилучили телефони, комп’ютерну техніку, гроші, номерні знаки, автомобілі та зброю.

Зловмисникам оголосили підозру за замах на викрадення людини та побиття судді у зв’язку з її професійною діяльністю (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 377 КК України).

Нагадаємо, 13 березня близько 17:00 троє чоловіків у балаклавах напали на суддю біля під’їзду її будинку. Вони намагалися силоміць затягнути її до автомобіля та вдарили головою об дверцята. Суддя отримала травми, зокрема струс мозку та зазнала крововтрати. Нападники втекли після того, як на допомогу жінці прибіг її чоловік.

Згодом у ТЦК спростували причетність до інциденту з побиттям судді.

