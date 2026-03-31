10:22  31 марта
Во Львове мужчина выбросил телевизор с шестого этажа: он упал на иномарку
08:40  31 марта
Месяц слежки и "охоты": новые детали убийства Игоря Комарова на Бали
08:49  31 марта
В Украине средняя зарплата выросла на 1,2%: кто зарабатывает больше всего
UA | RU
UA | RU
31 марта 2026, 12:12

Для восстановления сил: на Днепропетровщине открыли пространство поддержки для женщин

Читайте також українською мовою
Фото: ГО "Захист держави"
Читайте також
українською мовою

В Никопольском районе Днепропетровщины создали специальное пространство для женщин, которым нужна психологическая и эмоциональная поддержка

Как информирует RegioNews инициативу "RE: Женщина" организовала Никопольская районная ячейка ГО "Захист держави".

Пространство предполагает группы психологической поддержки, индивидуальные консультации, творческие и арт-терапевтические занятия, а также мотивационные встречи, где участники могут обмениваться опытом и искать внутреннюю опору.

"Найди себя, восстанови силу – это не просто лозунг, а отражение того, с чем сталкиваются женщины в условиях прифронтовой жизни. Никополь постоянно подвергается обстрелам, поэтому напряжение, тревожность и ответственность за семью истощают. Поэтому важно иметь место, где можно восстановиться", – рассказала Ольга Кузов, руководительница ячейки.

К участию в мероприятии присоединились жены и матери военных, переселенки, а также женщины, испытывающие эмоциональное истощение.

Организаторы подчеркивают, что главная цель – не только оказать помощь, но и создать среду поддержки, понимания и единства.

Пространство "RE: Женщина" уже помогло участницам найти внутренние ресурсы и восстановить силы с помощью специалистов.

Напомним, при поддержке грантодателей и инициативе студенческой молодежи Тернопольская областная ячейка ГО "Захист Держави" начинает проект "Вектор развития: инициативы для будущего". Студенты и преподаватели смогут получить финансирование для реализации своих идей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область женщины Никопольщина поддержка ГО Захист Держави пространство
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »