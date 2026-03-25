В Сумах запускают программу для молодежи "Лідер дії"
В Сумской области активную молодежь в возрасте от 18 до 25 лет приглашают присоединиться к программе лидерства нового поколения "Лідер дії"
Как сообщает RegioNews, инициативу реализует Сумская областная ячейка общественной организации "Захист Держави".
Программа будет длиться 10 недель и предусматривает получение новых знаний, развитие лидерских навыков и возможность влиять на развитие своих общин.
Участникам обещают новые возможности и практический опыт.
Организаторы призывают молодежь не ждать перемен, а становиться их двигателем и приобщаться к формированию новой истории.
Чтобы поучаствовать в программе, необходимо заполнить анкету по ссылке.
