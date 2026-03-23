Новая профессия за государственный счет: как оформить ваучер в Хмельницкой области

В Хмельницкой области украинцы могут воспользоваться государственным ваучером на обучение, компенсирующим расходы до 33 280 грн

Об этом сообщила команда ГО "Захист держави" Хмельницкой области, передает RegioNews.

Это отличный шанс овладеть новой профессией без финансовых трудностей, говорят в общественной организации.

В частности, программа включает: компенсацию затрат на обучение до 33 280 грн, широкий выбор более 156 специальностей, а также возможность свободного выбора заведения и формата обучения.

Получить ваучер могут:

ВПЛ и ветераны;

люди с инвалидностью;

граждане в возрасте 45+

лица, пострадавшие в результате войны.

Специалисты ГО "Захист держави" консультируют и помогают с оформлением документов на каждом этапе.

Адреса для консультаций:

Хмельницкий: ул. Героев Майдана, 42/1. Шепетовка: ул. Соборности, 6А. Каменец-Подольский: ул. И. Мазепы, 40/62.

Контакты:

Юридическая поддержка: +380 66 004 14 46

Горячая линия: 0 800 33 29 29

