23 марта 2026, 12:25

Новая профессия за государственный счет: как оформить ваучер в Хмельницкой области

23 марта 2026, 12:25
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Хмельницкой области украинцы могут воспользоваться государственным ваучером на обучение, компенсирующим расходы до 33 280 грн

Об этом сообщила команда ГО "Захист держави" Хмельницкой области, передает RegioNews.

Это отличный шанс овладеть новой профессией без финансовых трудностей, говорят в общественной организации.

В частности, программа включает: компенсацию затрат на обучение до 33 280 грн, широкий выбор более 156 специальностей, а также возможность свободного выбора заведения и формата обучения.

Получить ваучер могут:

  • ВПЛ и ветераны;
  • люди с инвалидностью;
  • граждане в возрасте 45+
  • лица, пострадавшие в результате войны.

Специалисты ГО "Захист держави" консультируют и помогают с оформлением документов на каждом этапе.

Адреса для консультаций:

  1. Хмельницкий: ул. Героев Майдана, 42/1.
  2. Шепетовка: ул. Соборности, 6А.
  3. Каменец-Подольский: ул. И. Мазепы, 40/62.

Контакты:

  • Юридическая поддержка: +380 66 004 14 46
  • Горячая линия: 0 800 33 29 29

Напомним, при поддержке грантодателей и инициативы студенческой молодежи Тернопильський обласний осередок ГО "Захист Держави" начинает проект "Вектор развития: инициативы для будущего". Студенты и преподаватели смогут получить финансирование для реализации собственных идей.

