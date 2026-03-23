UA | RU
UA | RU
23 марта 2026, 15:39

Как контролировать эмоции в разговоре: советы психологини

23 марта 2026, 15:39
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Психологиня Ивано-Франковского центра ГО "Захист Держави" Екатерина Чубарь рассказала о важном моменте между эмоцией и реакцией, определяющей, чем закончится разговор

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на общественную организацию.

"Еще минуту назад все было хорошо, а уже через мгновение ты думаешь: "зачем я это сказал(а)?". Есть простые техники, которые помогают сказать важное без разрушения отношений", – объясняет Екатерина.

По ее словам, злость естественная эмоция, и это вполне нормально ее испытывать. Важно лишь не позволить ей одержать верх во время разговора. Полезно сделать небольшую паузу, снизить тон голоса и замедлить темп речи, чтобы снизить уровень напряжения.

Попытайтесь выражать свои эмоции по-другому. К примеру, вместо фразы "ты меня раздражаешь" лучше сказать "мне неприятно это сейчас слышать".

Перед тем, как вести непростой разговор, рекомендуется прогуляться несколько минут, чтобы успокоить свои мысли и эмоции.

Психологиня отмечает: если самостоятельно справиться сложно, обращение к специалисту может существенно улучшить качество жизни и общения.

Записаться на бесплатную консультацию к Екатерине Чубарь можно по адресу: Ивано-Франковск, ул. Богдана Лепкого, 47-Б.

  • Часы приема: с 9:00 до 18:00, понедельник-пятница
  • Телефон для записи: 096 953 6680

Напомним, ранее психологиня Житомирской ячейки ГО "Захист Держави" Ирина Ремишевская рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину. Говорит, нас разрушает не самое "нет", а страх показаться плохим человеком.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
23 марта 2026
