Для відновлення сил: на Дніпропетровщині відкрили простір підтримки для жінок

У Нікопольському районі Дніпропетровщини створили спеціальний простір для жінок, яким потрібна психологічна та емоційна підтримка

Як інформує RegioNews ініціативу "RE: Жінка" організував Нікопольський районний осередок ГО "Захист держави".

Простір передбачає групи психологічної підтримки, індивідуальні консультації, творчі та арт-терапевтичні заняття, а також мотиваційні зустрічі, де учасниці можуть обмінюватися досвідом і шукати внутрішню опору.

"Віднайди себе, віднови силу – це не просто гасло, а відображення того, з чим стикаються жінки в умовах прифронтового життя. Нікополь постійно зазнає обстрілів, тож напруга, тривожність та відповідальність за родину виснажують. Тому важливо мати місце, де можна відновитися", – розповіла Ольга Кузів, керівниця осередку.

До участі у заході долучилися дружини та матері військових, переселенки, а також жінки, які відчувають емоційне виснаження.

Організатори підкреслюють, що головна мета – не лише надати допомогу, а створити середовище підтримки, розуміння та єдності.

Простір "RE: Жінка" вже допоміг учасницям знайти внутрішні ресурси та відновити сили за допомогою спеціалістів.

