31 березня 2026, 12:12

Для відновлення сил: на Дніпропетровщині відкрили простір підтримки для жінок

Фото: ГО "Захист держави"
У Нікопольському районі Дніпропетровщини створили спеціальний простір для жінок, яким потрібна психологічна та емоційна підтримка

Як інформує RegioNews ініціативу "RE: Жінка" організував Нікопольський районний осередок ГО "Захист держави".

Простір передбачає групи психологічної підтримки, індивідуальні консультації, творчі та арт-терапевтичні заняття, а також мотиваційні зустрічі, де учасниці можуть обмінюватися досвідом і шукати внутрішню опору.

"Віднайди себе, віднови силу – це не просто гасло, а відображення того, з чим стикаються жінки в умовах прифронтового життя. Нікополь постійно зазнає обстрілів, тож напруга, тривожність та відповідальність за родину виснажують. Тому важливо мати місце, де можна відновитися", – розповіла Ольга Кузів, керівниця осередку.

До участі у заході долучилися дружини та матері військових, переселенки, а також жінки, які відчувають емоційне виснаження.

Організатори підкреслюють, що головна мета – не лише надати допомогу, а створити середовище підтримки, розуміння та єдності.

Простір "RE: Жінка" вже допоміг учасницям знайти внутрішні ресурси та відновити сили за допомогою спеціалістів.

Нагадаємо, за підтримки грантодавців та ініціативи студентської молоді Тернопільський обласний осередок ГО "Захист Держави" започатковує проєкт "Вектор розвитку: ініціативи для майбутнього". Студенти та викладачі зможуть отримати фінансування для реалізації власних ідей.

Дніпропетровська область жінки Нікопольщина підтримка ГО Захист Держави простір
У Сумах запускають програму для молоді "Лідер дії"
25 березня 2026, 11:43
Як контролювати емоції у розмові: поради психологині
23 березня 2026, 15:39
Нова професія за державний кошт: як оформити ваучер у Хмельницькій області
23 березня 2026, 12:25
Всі новини »
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
Дрони 225-го ОШП допомогли українським полоненим втекти з рук окупантів
31 березня 2026, 12:41
На Київщині ділки продавали документи ухилянтам за тисячі доларів
31 березня 2026, 12:30
Експравоохоронець стріляв по військових під Запоріжжям – справу скерували до суду
31 березня 2026, 11:54
Атака дронів на Полтаву: 10-річний хлопчик у тяжкому стані
31 березня 2026, 11:37
На Буковині арештували авто швидкої, яке перевозило ухилянтів
31 березня 2026, 11:30
У Києві викрили агентурну мережу РФ, яка планувала вбивства військових та волонтерів
31 березня 2026, 11:17
Фейк РФ: ЗСУ спростовують "звільнення" Лугівського у Запорізькій області
31 березня 2026, 10:52
Ткач із "Плівок Міндіча": новий маєток під Києвом, пентхаус у столиці та BMW X7
31 березня 2026, 10:42
На Дніпропетровщині жінка обчистила рахунок знайомої майже на 200 тисяч
31 березня 2026, 10:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
