В Днепре мужчина жил под другим именем

В Днепре разоблачили 47-летнего мужчину. Оказалось, что он не тот, за кого себя выдает

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина обнаружил на остановке общественного транспорта паспорт. Тогда он решил не возвращать чужой документ, а использовать его.

В марте этого года во время проверки документов он показал правоохранителям паспорт. Экспертиза подтвердила, что бланк документа настоящий, однако заменены фото.

Теперь мужчине сообщили о подозрении. В ближайшее время он предстанет перед судом.

