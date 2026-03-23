13:41  23 березня
Бригада "швидкої" у заручниках: в Одесі чоловік погрожував медикам "відправкою на нуль"
12:55  23 березня
Чай з наркотиками: на Запоріжжі викрили масштабний наркобізнес
11:28  23 березня
Пробив дах магазину і вибухнув: деталі інциденту в супермаркеті Чернігова
UA | RU
UA | RU
23 березня 2026, 14:35

На Дніпропетровщині чоловіки зробили бізнес не нелегальній зброї

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині викрили двох зловмисників, які торгували зброєю. Тепер їм загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кам'янському затримали 38-річний чоловік. Він продавав автомат АК-74, понад сотні набоїв калібру 5,45 мм та шести магазинів. Відомо, що ця зброя є вогнепальною, а боєприпаси є бойовими.

У Нкополі затримали 28-річного чоловіка, який продав автомата Калашникова та патрони до нього. Обом затриманим повідомили про підозру. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, торік на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
зброя Дніпропетровська область поліція
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »