На Дніпропетровщині чоловіки зробили бізнес не нелегальній зброї
На Дніпропетровщині викрили двох зловмисників, які торгували зброєю. Тепер їм загрожує ув'язнення
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У Кам'янському затримали 38-річний чоловік. Він продавав автомат АК-74, понад сотні набоїв калібру 5,45 мм та шести магазинів. Відомо, що ця зброя є вогнепальною, а боєприпаси є бойовими.
У Нкополі затримали 28-річного чоловіка, який продав автомата Калашникова та патрони до нього. Обом затриманим повідомили про підозру. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, торік на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
В Україні винесли вироки трьом експрокурорам, які працювали на окупаційну "прокуратуру" Криму
23 березня 2026, 15:49Як контролювати емоції у розмові: поради психологині
23 березня 2026, 15:39СБУ викрила угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
23 березня 2026, 15:21Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
23 березня 2026, 15:20ТЦК відмовило у відстрочці: в Одесі суд встав на бік військовозобов'язаного
23 березня 2026, 14:55Уражено стратегічний термінал та НПЗ у РФ: Генштаб повідомив подробиці
23 березня 2026, 14:42Народна депутатка від "Слуги народу" Дар'я Володіна складає мандат
23 березня 2026, 13:59Бригада "швидкої" у заручниках: в Одесі чоловік погрожував медикам "відправкою на нуль"
23 березня 2026, 13:41Після обшуків НАБУ мер Луцька Поліщук написав заяву про складання повноважень
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
