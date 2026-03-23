На Дніпропетровщині чоловіки зробили бізнес не нелегальній зброї

На Дніпропетровщині викрили двох зловмисників, які торгували зброєю. Тепер їм загрожує ув'язнення

У Кам'янському затримали 38-річний чоловік. Він продавав автомат АК-74, понад сотні набоїв калібру 5,45 мм та шести магазинів. Відомо, що ця зброя є вогнепальною, а боєприпаси є бойовими.

У Нкополі затримали 28-річного чоловіка, який продав автомата Калашникова та патрони до нього. Обом затриманим повідомили про підозру. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, торік на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.