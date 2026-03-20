На Дніпропетровщині чоловік працював на росіян, щоб заробити на наркотики

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Навесні минулого року чоловік почав спілкуватись з невстановленою особою в Telegram. Він отримав завдання збирати інформацію про військові обʼєкти за грошову винагороду в Сумській області, а також у місті Павлограді на Дніпропетровщині.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, він був наркозалежним і тому потребував грошей. Тоді йому дали контакт у месенджері. Спочатку йому нібито доручили зробити фото в магазині певного товару, а згодом зняти відділ поліції. Згодом його попросили встановити мобільний додаток, який визначає координати обʼєктів, що фотографуються. Він прибув в село на Сумщині за конкретними координатами й сфотографував радіолокаційну станцію ЗСУ.

У травні минулого року чоловік кілька днів жив у Павлограді, щоб зняти розташування військової техніки ЗСУ, блокпост при вʼїзді у місто, протитанкові рови. Коли він хотів заробити додаткові гроші, вирішив зафіксувати розташування батальйону "Госпітальєри" та військових ЗСУ. Скоро на криптогаманець він отримав 2 тисячі доларів, які витратив на наркотики.

Суд призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

