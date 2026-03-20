20 березня 2026, 22:40

На Дніпропетровщині чоловік працював на росіян, щоб заробити на наркотики

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав громадянина винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Навесні минулого року чоловік почав спілкуватись з невстановленою особою в Telegram. Він отримав завдання збирати інформацію про військові обʼєкти за грошову винагороду в Сумській області, а також у місті Павлограді на Дніпропетровщині.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, він був наркозалежним і тому потребував грошей. Тоді йому дали контакт у месенджері. Спочатку йому нібито доручили зробити фото в магазині певного товару, а згодом зняти відділ поліції. Згодом його попросили встановити мобільний додаток, який визначає координати обʼєктів, що фотографуються. Він прибув в село на Сумщині за конкретними координатами й сфотографував радіолокаційну станцію ЗСУ.

У травні минулого року чоловік кілька днів жив у Павлограді, щоб зняти розташування військової техніки ЗСУ, блокпост при вʼїзді у місто, протитанкові рови. Коли він хотів заробити додаткові гроші, вирішив зафіксувати розташування батальйону "Госпітальєри" та військових ЗСУ. Скоро на криптогаманець він отримав 2 тисячі доларів, які витратив на наркотики.

Суд призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше отримали вирок два агенти ФСБ, що сприяли ударам по енергооб'єктах Дніпра.

суд агент рф Дніпропетровська область
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
