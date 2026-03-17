Двое погибших в ДТП на Днепропетровщине: суд вынес приговор нацгвардейцу

В Днепропетровской области вынесли приговор суду нацгвардейцу, который пьяным совершил смертельное ДТП

Об этом пишет "Відомо" со ссылкой на Спецпрокуратуру Восточного региона, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 28 июня 2025 года.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным права управления, мужчина сел за руль, нарушил правила дорожного движения, что привело к трагическому ДТП с летальным исходом.

В результате аварии погибли 14-летний мальчик и 18-летняя девушка, находившиеся в автомобиле вместе с водителем.

Суд квалифицировал действия нацгвардейца по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

Военнослужащий был приговорен к 10 годам лишения свободы и лишен права управлять транспортными средствами на 10 лет.

Напомним, в Ивано-Франковской области правоохранители оперативно разыскали водителя, совершившего смертельное ДТП и покинувшего место происшествия. Виновником аварии оказался 29-летний военнослужащий. В результате наезда 17-летняя местная жительница погибла на месте происшествия. Ее 23-летняя сестра получила телесные повреждения.