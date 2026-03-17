17 марта 2026, 07:50

Двое погибших в ДТП на Днепропетровщине: суд вынес приговор нацгвардейцу

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Днепропетровской области вынесли приговор суду нацгвардейцу, который пьяным совершил смертельное ДТП

Об этом пишет "Відомо" со ссылкой на Спецпрокуратуру Восточного региона, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 28 июня 2025 года.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным права управления, мужчина сел за руль, нарушил правила дорожного движения, что привело к трагическому ДТП с летальным исходом.

В результате аварии погибли 14-летний мальчик и 18-летняя девушка, находившиеся в автомобиле вместе с водителем.

Суд квалифицировал действия нацгвардейца по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

Военнослужащий был приговорен к 10 годам лишения свободы и лишен права управлять транспортными средствами на 10 лет.

Напомним, в Ивано-Франковской области правоохранители оперативно разыскали водителя, совершившего смертельное ДТП и покинувшего место происшествия. Виновником аварии оказался 29-летний военнослужащий. В результате наезда 17-летняя местная жительница погибла на месте происшествия. Ее 23-летняя сестра получила телесные повреждения.

суд ДТП дети Днепропетровская область смертельное ДТП нацгвардеец алкогольное опьянение
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
