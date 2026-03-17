Двоє загиблих у ДТП на Дніпропетровщині: суд виніс вирок нацгвардійцю

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дніпропетровській області винесли вирок суду нацгвардійцю, який п'яним скоїв смертельне ДТП

Про це пише "Відомо" із посиланням на Спецпрокуратуру Східного регіону.

Зазначається, що аварія трапилася 28 червня 2025 року.

Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння та будучи позбавленим права керування, чоловік сів за кермо, порушив правила дорожнього руху, що призвело до трагічної ДТП із летальними наслідками.

Внаслідок аварії загинули 14-річний хлопчик та 18-річна дівчина, які перебували в авто разом із водієм.

Суд кваліфікував дії нацгвардійця за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Військовослужбовця засудили до 10 років позбавлення волі та позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років.

