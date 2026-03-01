Удар по общежитию в Харькове: показали фото последствий
Утром 1 марта россияне нанесли удар по городу беспилотниками. В частности, по общежитию в Шевченковском районе
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Как рассказали спасатели, в результате одного из ударов произошел пожар в 9-этажном общежитии в Шевченковском районе. Там горела оконная рама, генератор и мусор во дворе. В общей сложности огонь охватил 10 квадратных метров.
Предварительно пострадали три женщины.
Напомним, ранее российская армия атаковала Полтавскую область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. В Лубенском районе повреждены частные домовладения и линия электропередач. Без света осталось 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.
