В ГВА показали последствия ударов россиян по Херсону
Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей Херсона
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
Утром 2 марта захватчики обстреляли центр Херсона. В результате прямого попадания вражеского снаряда полностью разрушена одна из квартир в многоэтажке и поврежден автомобиль. К счастью, раненых в результате этой атаки нет.
Чиновник отметил, что в течение воскресенья оккупанты несколько раз били по жилым кварталам Корабельного района города. В результате атак много поврежденных домов, погибли четыре человека, трое получили ранения.
Коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов – до вечера зашивали окна плитами ОСБ, утром продолжили. Также убирают придомовую территорию.
Соцработники ГВА проводят поквартирный обход, предоставляют пострадавшим необходимые консультации.
Подробности – в видео.
Напомним, в ночь на 2 марта армия РФ атаковала Украину 94 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 84 беспилотника.