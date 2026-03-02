Фото: скриншот

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Утром 2 марта захватчики обстреляли центр Херсона. В результате прямого попадания вражеского снаряда полностью разрушена одна из квартир в многоэтажке и поврежден автомобиль. К счастью, раненых в результате этой атаки нет.

Чиновник отметил, что в течение воскресенья оккупанты несколько раз били по жилым кварталам Корабельного района города. В результате атак много поврежденных домов, погибли четыре человека, трое получили ранения.

Коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов – до вечера зашивали окна плитами ОСБ, утром продолжили. Также убирают придомовую территорию.

Соцработники ГВА проводят поквартирный обход, предоставляют пострадавшим необходимые консультации.

Подробности – в видео.

Напомним, в ночь на 2 марта армия РФ атаковала Украину 94 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 84 беспилотника.