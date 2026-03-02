Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: серед постраждалих дитина
Російські військові 2 березня атакували Дніпропетровську область. Ціллю ворога стала транспортна інфраструктура
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Внаслідок атаки росіян сталась пожежа. Внаслідок удару ворога постраждали п'ятеро місцевих жителів. Серед них дитина 10 років. Один із постраждалих у вкрай важкому стані.
Екстрені служби надають допомогу людям та ліквідовують наслідки ворожого удару.
Нагадаємо, 1 березня російська армія вдарила по гуртожитку в Харкові. У ЗМІ показали кадри з місця подій.
