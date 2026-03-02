17:10  02 березня
На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч
14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
UA | RU
UA | RU
02 березня 2026, 15:36

Били та катували паяльником: у Кривому Розі до суду передали справу викрадачів підприємця

02 березня 2026, 15:36
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі до суду скеровано справу двох чоловіків, які у 2025 році незаконно утримували підприємця у підвалі та катували його паяльником, вимагаючи $500 тис. за звільнення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, потерпілого заманили до кафе під приводом зустрічі.

Поки один відволікав охорону, інший провів його до VIP-зали. Потім обидва в масках зв'язали чоловіка, погрожуючи зброєю, і вивезли до приватного будинку у селі Криворізького району.

Протягом трьох діб чоловіка били, обливали окропом і катували паяльником, вимагали гроші, а після того залишили його в полі через страх викриття.

Обвинувачених затримали у листопаді 2025 року.

Прокуратура Дніпропетровської області завершила досудове розслідування та скерувала обвинувальний акт до суду.

Обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харківській області двоє чоловіків засуджені до 12 років ув'язнення за розбійний напад, який призвів до смерті потерпілого. Інцидент стався 22 лютого 2024 року у Лозовій: троє чоловіків розпивали алкоголь біля магазину, коли до них підійшов чоловік із проханням допомогти стягнути борг.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд підозра викрадення катування Дніпропетровська область Кривий Ріг підвальне приміщення підприємець
На Закарпатті поліція затримала кримінального авторитета "Москаля" та вилучила арсенал зброї
02 березня 2026, 15:15
У Житомирі судитимуть екстрадованого з Німеччини іноземця за напад на інкасаторів
02 березня 2026, 13:18
Вибачення під примусом: у Хмельницьку арештували організатора викрадення
02 березня 2026, 12:38
Всі новини »
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
Проковтнув побутову хімію: у Львові лікарі врятували 3-річного хлопчика
02 березня 2026, 19:57
На Запоріжжі підліток сів за кермо мотоциклу та потрапив у ДТП
02 березня 2026, 19:45
На Волині сержант військового вишу побив курсанта і втік зі служби
02 березня 2026, 19:40
Відключення світла 3 березня: якими будуть обмеження
02 березня 2026, 19:30
Начальник Хустського ТЦК Вихристюк вийшов під заставу у справі "Оберіг"
02 березня 2026, 19:19
Українські військові вдарили по центру космічного зв’язку та об’єкти ППО ворога в Криму і на ТОТ
02 березня 2026, 18:55
Житель Сумщини передавав росіянці дані про ЗСУ
02 березня 2026, 18:45
Атака РФ на Запорізький район: зруйновано будинки, троє людей постраждали
02 березня 2026, 18:36
На Дніпропетровщині росіяни вдарили по приміському поїзду: одна людина загинула, дев'ять поранені
02 березня 2026, 18:12
"Нафтогаз України" отримав оновлену наглядову раду: хто увійшов до складу
02 березня 2026, 17:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі публікації »
Валерій Чалий
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »