Били та катували паяльником: у Кривому Розі до суду передали справу викрадачів підприємця

Фото: Прокуратура України

У Кривому Розі до суду скеровано справу двох чоловіків, які у 2025 році незаконно утримували підприємця у підвалі та катували його паяльником, вимагаючи $500 тис. за звільнення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, потерпілого заманили до кафе під приводом зустрічі.

Поки один відволікав охорону, інший провів його до VIP-зали. Потім обидва в масках зв'язали чоловіка, погрожуючи зброєю, і вивезли до приватного будинку у селі Криворізького району.

Протягом трьох діб чоловіка били, обливали окропом і катували паяльником, вимагали гроші, а після того залишили його в полі через страх викриття.

Обвинувачених затримали у листопаді 2025 року.

Прокуратура Дніпропетровської області завершила досудове розслідування та скерувала обвинувальний акт до суду.

Обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

