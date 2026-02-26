13:15  26 февраля
МИД отреагировал на вероятное похищение украинцев на Бали: что сообщили
12:29  26 февраля
Смертельное ДТП возле Житомира: погибла женщина, полиция устанавливает ее личность
11:26  26 февраля
В Тернопольской области женщина выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат
26 февраля 2026, 12:55

В Днепре пьяный водитель угрожал полицейским ножом

26 февраля 2026, 12:55
Фото: Нацполиция
В Днепре правоохранители сообщили о подозрении мужчине. Он в пьяном состоянии угрожал полицейским ножом

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в центре Днепра. Патрульные заметили 49-летнего водителя эскаватора-погрузчика с явными признаками опьянения. Водитель согласился пройти проверку. Однако когда он сел в служебный автомобиль, достал нож и начал угрожать полицейским.

Впоследствии водитель предложил правоохранителям взятку в размере 20 тысяч. Теперь мужчина получил подозрение. Дело было направлено в суд.

Напомним, ранее в Днепропетровской области группа неизвестных напала на военнослужащих 24-го отдельного штурмового полка "Айдар". Об этом сообщили представители подразделения.

угрозы нападение полиция Днепр
