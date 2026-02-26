ОРВИ в Украине: в шести областях превышен средний уровень заболеваемости

Иллюстративное фото: из открытых источников

За неделю с 16 по 22 февраля ОРВИ в Украине заболело 174 911 человек – 80 023 взрослых и 94 888 детей до 17 лет. Это на 4,1% больше, чем на прошлой неделе

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что госпитализирован 5 771 пациент, из них 3 281 ребенок.

Превышение среднего уровня эпидемической интенсивности ОРВИ отмечено в Волынской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Превышение низкого уровня – в Закарпатской, Львовской, Сумской и Черкасской областях. В Киеве и других регионах показатели соответствуют фоновому уровню.

Заболеваемость COVID-19 за тот же период составила 196 случаев, что на 12,3% меньше, чем неделей ранее.

Напомним, в Полтавской области зафиксированы два смертельных исхода, вызванные вирусом гриппа типа А. В частности, от осложнений скончался 13-летний ребенок.

Также, по данным специалистов, в Николаевской области циркулирует самый тяжелый вид гриппа . Он быстро мутирует и может вызвать тяжелые осложнения: пневмонию, дыхательную недостаточность или даже менингит.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.