Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

На железнодорожном переезде произошло столкновение тепловоза ЧМЭЗ 6125 и внедорожника Kia Sorento. В результате аварии 48-летний водитель авто получил многочисленные травмы и погиб на месте. Спасатели с помощью специнструментов деблокировали мужчину из покореженного авто и обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, за утро 24 февраля на Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествий.