На Буковине на ж/д переезде тепловоз въехал в автомобиль: есть погибший
Авария произошла ночью 26 февраля в селе Дубовцы Черновицкого района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.
На железнодорожном переезде произошло столкновение тепловоза ЧМЭЗ 6125 и внедорожника Kia Sorento. В результате аварии 48-летний водитель авто получил многочисленные травмы и погиб на месте. Спасатели с помощью специнструментов деблокировали мужчину из покореженного авто и обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.
Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, за утро 24 февраля на Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествий.
