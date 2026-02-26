13:15  26 февраля
МИД отреагировал на вероятное похищение украинцев на Бали: что сообщили
12:29  26 февраля
Смертельное ДТП возле Житомира: погибла женщина, полиция устанавливает ее личность
11:26  26 февраля
В Тернопольской области женщина выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2026, 12:54

На Буковине на ж/д переезде тепловоз въехал в автомобиль: есть погибший

26 февраля 2026, 12:54
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла ночью 26 февраля в селе Дубовцы Черновицкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

На железнодорожном переезде произошло столкновение тепловоза ЧМЭЗ 6125 и внедорожника Kia Sorento. В результате аварии 48-летний водитель авто получил многочисленные травмы и погиб на месте. Спасатели с помощью специнструментов деблокировали мужчину из покореженного авто и обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.

На Буковине на железнодорожном переезде тепловоз въехал в автомобиль: есть погибший

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

На Буковине на железнодорожном переезде тепловоз въехал во внедорожник: есть погибший

Напомним, за утро 24 февраля на Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Буковина происшествия ДТП железнодорожный переезд тепловоз погибший
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы
26 февраля 2026, 15:39
НАБУ обнаружило "прослушку" дома у своей сотрудницы, которая расследовала дело Миндича
26 февраля 2026, 15:19
На Днепропетровщине разоблачили сеть мошеннических колл-центров на 1500 сотрудников
26 февраля 2026, 14:56
ОРВИ в Украине: в шести областях превышен средний уровень заболеваемости
26 февраля 2026, 14:24
В Киевской области из-за угарного газа умерли женщина и ее дочь-подросток
26 февраля 2026, 14:00
Экс-заммэра Харькова Руденко будет оставаться в СИЗО: суд отказал в залоге
26 февраля 2026, 13:54
В Киеве чиновники "заработали" миллионы на закупке генераторов
26 февраля 2026, 13:35
Клиническая смерть после пыток: в Виннице будут судить трех правоохранителей
26 февраля 2026, 13:17
МИД отреагировал на вероятное похищение украинцев на Бали: что сообщили
26 февраля 2026, 13:15
В Днепре пьяный водитель угрожал полицейским ножом
26 февраля 2026, 12:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »