В Днепре военный взорвал гранату у многоэтажки

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда старший солдат одной из воинских частей пришел во двор многоквартирного дома, где проживает бывший сожитель его гражданской жены. По его словам, его сожительница рассказывала о насилии со стороны бывшего партнера. Сам он с этим мужчиной раньше знаком не был.

Во дворе жилого дома мужчины ссорились. Тогда обвиняемый бросил оборонительную осколочную ручную гранату Ф-1. Взрыв произошел в общественном месте — вблизи многоэтажки.

В результате взрывной волны было повреждено имущество одной из женщин. По словам военного, он забрал боеприпас у военного во время пребывания на фронте и хранил его при себе. Он признал вину и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве полицейские объявили о подозрении военному в СЗЧ, взорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один мужчина погиб и еще один получил ранения.