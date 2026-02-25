13:36  25 февраля
25 февраля 2026, 15:30

В Днепре военный взорвал гранату у многоэтажки

25 февраля 2026, 15:30
Фото из открытых источников
В Днепре военный бросил боевую гранату у многоэтажного дома. Причиной стала ревность

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда старший солдат одной из воинских частей пришел во двор многоквартирного дома, где проживает бывший сожитель его гражданской жены. По его словам, его сожительница рассказывала о насилии со стороны бывшего партнера. Сам он с этим мужчиной раньше знаком не был.

Во дворе жилого дома мужчины ссорились. Тогда обвиняемый бросил оборонительную осколочную ручную гранату Ф-1. Взрыв произошел в общественном месте — вблизи многоэтажки.

В результате взрывной волны было повреждено имущество одной из женщин. По словам военного, он забрал боеприпас у военного во время пребывания на фронте и хранил его при себе. Он признал вину и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве полицейские объявили о подозрении военному в СЗЧ, взорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один мужчина погиб и еще один получил ранения.

Граната взрыв военный Днепр
25 февраля 2026
