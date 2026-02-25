В Луцке мужчина стрелял в военнослужащих ТЦК: нападающий задержан
Во вторник, 24 февраля, в Луцке во время мер оповещения мужчина несколько раз стрелял в сторону военнослужащих ТЦК, его задержали
Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.
"Благодаря скорым и слаженным действиям военнослужащих нападающего было обезврежено, оружие изъято и передано работникам полиции. Никто из военных не пострадал", – говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Волынский ОТЦК и СП решительно осуждает любые проявления насилия или вооруженной агрессии по военным при исполнении служебных обязанностей.
"Подобные действия недопустимы и подлежат надлежащей правовой оценке в соответствии с действующим законодательством Украины", – подчеркнули в ТЦК и СП.
Напомним, в Кривом Роге в городе произошла стрельба с участием двух мужчин и военнослужащих ТЦК. По данным, местных телеграмм-каналов сильно пострадал один из мужчин, он в больнице. А также военнослужащий был ранен.