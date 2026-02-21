Неизвестные с оружием напали на военнослужащих в Днепропетровской области

11:31  21 февраля
иллюстративное фото: из открытых источников
В Днепропетровской области неизвестные напали на военнослужащих 24-го отдельного штурмового полка "Айдар"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление подразделения.

Как утверждается, инцидент произошел 21 февраля в одном из городов Днепропетровской области.

Отмечается, что группа из шести неизвестных напала на военнослужащих, которые находились вне выполнения служебных задач, "занимались личными делами, никого не провоцировали и не предпринимали никаких действий к другим".

Во время нападения один из нападавших применил огнестрельное оружие.

В полку заявили, что будут защищать себя в соответствии с нормами действующего законодательства Украины, а любые дальнейшие попытки агрессии против военных могут иметь очень серьезные последствия.

Как сообщалось, на Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ. Он мог заработать миллионы гривен.

