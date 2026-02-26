13:15  26 февраля
UA | RU
26 февраля 2026, 13:54

Экс-заммэра Харькова Руденко будет оставаться в СИЗО: суд отказал в залоге

26 февраля 2026, 13:54
Андрей Руденко. Фото: Суспильне Харьков
Читайте також
Бывший заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко, подозреваемый в присвоении средств, выделенных на фортификации, по решению суда будет находиться в СИЗО до апреля 2026 года

Об этом в комментарии корреспонденту "Думка" сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает RegioNews.

Отмечается, что защита Руденко подала ходатайство об изменении меры пресечения. 16 февраля Киевский районный суд Харькова принял решение изменить содержание под стражей на возможность внесения залога в размере 1,33 млн грн.

Прокурор подал апелляцию и 19 февраля апелляционный суд удовлетворил жалобу: решение суда от 16 февраля было отменено, а Руденко остался под стражей без определения залога на два месяца.

"Руденко А.И. сейчас находится под стражей", – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, Руденко занимал должность заместителя городского головы Харькова по жилищно-коммунальному хозяйству с февраля 2015 года.

1 апреля 2024 года он был уволен с этой должности. Тогда сообщалось, что правоохранители провели обыск в его доме. Отмечалось, что следственные действия касались не Руденко лично, а его жены, подозреваемой в поставке колючей проволоки для фортификационных сооружений в регионе и городе.

28 июня 2025 года Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о подозрении бывшему заместителю мэра Харькова и группе лиц в присвоении 5,4 млн. грн. бюджетных средств, которые выделили на обустройство фортификаций.

Читайте также: "Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне

суд СИЗО залог прокуратура Харьков фортификации Андрей Руденко
