У Дніпрі п'яний водій погрожував поліцейським ножем

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру чоловіку. Він у п'яному стані погрожував поліцейським ножем

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в грудні минулого року в центрі Дніпра. Патрульні помітили 49-річного водія ескаватора-навантажувача з явними ознаками сп'яніння. Водій погодився пройти перевірку. Проте коли він сів у службове авто, дістав ніж та почав погрожувати поліцейським.

Згодом водій запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 20 тисяч. Тепер чоловік отримав про підозру. Справу скерували до суду.

