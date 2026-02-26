У Дніпрі п'яний водій погрожував поліцейським ножем
У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру чоловіку. Він у п'яному стані погрожував поліцейським ножем
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Інцидент стався в грудні минулого року в центрі Дніпра. Патрульні помітили 49-річного водія ескаватора-навантажувача з явними ознаками сп'яніння. Водій погодився пройти перевірку. Проте коли він сів у службове авто, дістав ніж та почав погрожувати поліцейським.
Згодом водій запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 20 тисяч. Тепер чоловік отримав про підозру. Справу скерували до суду.
