Фото: pixabay

В столице полиция разоблачила фигуранта, который обещал женщине перевести ее мужа в безопасное место службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О мобилизации мужа потерпевшей злоумышленник узнал от своей жены – работала вместе с женщиной. Он сам назначил ей встречу и заверил, что имеет связи среди военных. Фигурант пообещал, что за 5500 долларов ее мужа переведут в часть в тылу, подальше от фронта.

На следующий день киевлянка отдала деньги, а мужчина перестал выходить на связь. Оперативники задержали фигуранта. Им оказался 37-летний военнослужащий, находящийся в СОЧ.

Задержанному объявили подозрение по двум статьям: мошенничество, совершенное в условиях военного положения, и самовольное оставление воинской части. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.