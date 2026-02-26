13:15  26 февраля
МИД отреагировал на вероятное похищение украинцев на Бали: что сообщили
12:29  26 февраля
Смертельное ДТП возле Житомира: погибла женщина, полиция устанавливает ее личность
11:26  26 февраля
В Тернопольской области женщина выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2026, 12:36

"Служба в тылу" за $5500: в Киеве задержали дезертира, который обманул жену мобилизованного

26 февраля 2026, 12:36
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

В столице полиция разоблачила фигуранта, который обещал женщине перевести ее мужа в безопасное место службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О мобилизации мужа потерпевшей злоумышленник узнал от своей жены – работала вместе с женщиной. Он сам назначил ей встречу и заверил, что имеет связи среди военных. Фигурант пообещал, что за 5500 долларов ее мужа переведут в часть в тылу, подальше от фронта.

На следующий день киевлянка отдала деньги, а мужчина перестал выходить на связь. Оперативники задержали фигуранта. Им оказался 37-летний военнослужащий, находящийся в СОЧ.

Задержанному объявили подозрение по двум статьям: мошенничество, совершенное в условиях военного положения, и самовольное оставление воинской части. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев дезертир задержание мобилизация служба в тылу взятка мошенничество СОЧ
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы
26 февраля 2026, 15:39
НАБУ обнаружило "прослушку" дома у своей сотрудницы, которая расследовала дело Миндича
26 февраля 2026, 15:19
На Днепропетровщине разоблачили сеть мошеннических колл-центров на 1500 сотрудников
26 февраля 2026, 14:56
ОРВИ в Украине: в шести областях превышен средний уровень заболеваемости
26 февраля 2026, 14:24
В Киевской области из-за угарного газа умерли женщина и ее дочь-подросток
26 февраля 2026, 14:00
Экс-заммэра Харькова Руденко будет оставаться в СИЗО: суд отказал в залоге
26 февраля 2026, 13:54
В Киеве чиновники "заработали" миллионы на закупке генераторов
26 февраля 2026, 13:35
Клиническая смерть после пыток: в Виннице будут судить трех правоохранителей
26 февраля 2026, 13:17
МИД отреагировал на вероятное похищение украинцев на Бали: что сообщили
26 февраля 2026, 13:15
В Днепре пьяный водитель угрожал полицейским ножом
26 февраля 2026, 12:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »