13:39  18 февраля
17-летняя харьковчанка готовила серию взрывов в многолюдных местах
09:30  18 февраля
Смартфоны под видом декора: львовские таможенники изъяли гаджеты на 700 тысяч гривен
08:29  18 февраля
В Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа и погибла
18 февраля 2026, 12:57

На Днепропетровщине украинские защитники успешно отбили атаки врага – DeepState

18 февраля 2026, 12:57
Карта DeepState
Украинские силы обороны смогли отбросить российских захватчиков вблизи трех населенных пунктов в Днепропетровскую область

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает RegioNews.

"Силы Обороны отвергли противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового. Враг продвинулся вблизи Берестка", – говорится в сообщении.

Населенные пункты Вишневое, Вербовое и Терново находятся в Днепропетровской области. Село Терново находится под оккупацией, статус Вишневого и Вербового уточняется.

Напомним, в январе 2026 года российские войска оккупировали 245 кв. км украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в декабре и ноябре прошлого года.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
