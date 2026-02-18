На Днепропетровщине украинские защитники успешно отбили атаки врага – DeepState
Украинские силы обороны смогли отбросить российских захватчиков вблизи трех населенных пунктов в Днепропетровскую область
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает RegioNews.
"Силы Обороны отвергли противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового. Враг продвинулся вблизи Берестка", – говорится в сообщении.
Населенные пункты Вишневое, Вербовое и Терново находятся в Днепропетровской области. Село Терново находится под оккупацией, статус Вишневого и Вербового уточняется.
Напомним, в январе 2026 года российские войска оккупировали 245 кв. км украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в декабре и ноябре прошлого года.
