18 февраля 2026, 12:42

День святого Валентина на Хмельнитчине: мужчина выстрелил из ружья в жену и в себя

18 февраля 2026, 12:42
Фото: полиция
Происшествие случилось 14 февраля около 21:00 в селе Зеленая Хмельницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одном из частных домов между супругами возникла ссора. В ходе конфликта пьяный мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в 53-летнюю жену. После этого он вышел во двор и выстрелили себе в голову.

Женщина смогла с мобильного позвонить дочери, которая сразу же вызвала "скорую".

Обоих раненых госпитализировали. Медики сообщили о происшествии правоохранителей.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. На период расследования суд взял мужчину под стражу. Он находится в больнице под конвоем.

Напомним, 15 февраля на Львовщине мужчина из охотничьего ружья застрелил двоих детей – 13-летнего сына и 15-летнюю дочь. После этого он совершил самоубийство.

