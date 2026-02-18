Фото: полиция

Происшествие случилось 14 февраля около 21:00 в селе Зеленая Хмельницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одном из частных домов между супругами возникла ссора. В ходе конфликта пьяный мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в 53-летнюю жену. После этого он вышел во двор и выстрелили себе в голову.

Женщина смогла с мобильного позвонить дочери, которая сразу же вызвала "скорую".

Обоих раненых госпитализировали. Медики сообщили о происшествии правоохранителей.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. На период расследования суд взял мужчину под стражу. Он находится в больнице под конвоем.

