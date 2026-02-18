В Киевской области задержали экс-футболиста "Колоса", который ударил военного ТЦК

10:18  18 февраля
Готовил новые удары по ТЭС: в Киевской области задержали российского агента
09:30  18 февраля
Смартфоны под видом декора: львовские таможенники изъяли гаджеты на 700 тысяч гривен
08:29  18 февраля
В Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа и погибла
18 февраля 2026, 11:14

В Киевской области задержали экс-футболиста "Колоса", который ударил работника ТЦК

18 февраля 2026, 11:14
Фото: полиция
Полицейские задержали футболиста Даниила Колесника, который ударил военнослужащего и похвастался этим в соцсетях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что мужчина, находясь в селе Святопетровское, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт. После он нанес удар кулаком в лицо работнику ТЦК.

Полицейские установили личность нападающего и задержали его. Им оказался 24-летний футболист Даниил Колесник.

По факту нападения возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 350 УК Украины (преднамеренное нанесение побоев). Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Руководство клуба, в котором играл Колесник, после инцидента приняло решение о его увольнении.

Даниил Колесник

Напомним, футболист "Колоса" Даниил Колесник опубликовал видео, на котором он избивает военного ТЦК. Впоследствии он удалил видео.

Инцидент подтвердили в Киевском областном ТЦК и СП и заявили, что футболист решил, что ему "все позволено", если он не достиг призывного возраста – даже избивать военнослужащих.

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев принял сторону Колесника и раскритиковал реакцию "Колоса".

