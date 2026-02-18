В Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа и погибла
Трагедия произошла в Ивано-Франковске 15 февраля около четырех утра
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Из окна многоэтажного дома из десятого этажа выпала девушка. Правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 19-летняя местная жительница.
Тело погибшей направили на судмедэкспертизу для установления окончательной причины смерти.
Полицейские опросили свидетелей и лиц, находившихся в квартире на момент происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство".
Продолжается расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 4 февраля в Днепропетровской области 5-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенка госпитализировали с многочисленными тяжелыми травмами.