Фото: полиция

Трагедия произошла в Ивано-Франковске 15 февраля около четырех утра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Из окна многоэтажного дома из десятого этажа выпала девушка. Правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 19-летняя местная жительница.

Тело погибшей направили на судмедэкспертизу для установления окончательной причины смерти.

Полицейские опросили свидетелей и лиц, находившихся в квартире на момент происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство".

Продолжается расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 4 февраля в Днепропетровской области 5-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенка госпитализировали с многочисленными тяжелыми травмами.