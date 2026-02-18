10:18  18 февраля
Готовил новые удары по ТЭС: в Киевской области задержали российского агента
09:30  18 февраля
Смартфоны под видом декора: львовские таможенники изъяли гаджеты на 700 тысяч гривен
08:29  18 февраля
В Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа и погибла
18 февраля 2026, 11:56

Обстрел энергосистемы Одесщины: почти 100 тыс. человек остаются без света

18 февраля 2026, 11:56
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Одесской области продолжаются вторые сутки после разрушительного обстрела энергосистемы. Повреждены подстанции, из-за чего в части районов области и в Одессе отсутствуют свет, тепло и вода

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, ситуация остается сложной, но все службы работают круглые сутки. Вчера электроснабжение полностью или частично возобновлено для 60,5 тыс. семей, временно без света остаются 99 тыс. потребителей.

"Понимаем, что многие остаются без электроснабжения по несколько дней, и это трудно. Прошу сохранять спокойствие и терпение. Энергетики работают круглосуточно, ищут технические решения, чтобы поэтапно вернуть электроснабжение всем жителям", – отметил Кипер.

Более чем на 20 локациях распределительные тепловые узлы работают с помощью генераторов ГСЧС, которые прибыли на место и продолжают прибывать.

В Одессе развернут 21 дополнительный пункт обогрева, где жители могут зарядить гаджеты, согреться и получить помощь во время длительных отключений.

Напомним, накануне в Одессе в результате атаки российских беспилотников пострадали трое человек, повреждены объект инфраструктуры и жилой дом.

Как известно, в ночь на 18 февраля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.

война Одесса обстрел тепло энергетика Одесская область аварийно-восстановительные работы
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
