Обстрел энергосистемы Одесщины: почти 100 тыс. человек остаются без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одесской области продолжаются вторые сутки после разрушительного обстрела энергосистемы. Повреждены подстанции, из-за чего в части районов области и в Одессе отсутствуют свет, тепло и вода

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, ситуация остается сложной, но все службы работают круглые сутки. Вчера электроснабжение полностью или частично возобновлено для 60,5 тыс. семей, временно без света остаются 99 тыс. потребителей.

"Понимаем, что многие остаются без электроснабжения по несколько дней, и это трудно. Прошу сохранять спокойствие и терпение. Энергетики работают круглосуточно, ищут технические решения, чтобы поэтапно вернуть электроснабжение всем жителям", – отметил Кипер.

Более чем на 20 локациях распределительные тепловые узлы работают с помощью генераторов ГСЧС, которые прибыли на место и продолжают прибывать.

В Одессе развернут 21 дополнительный пункт обогрева, где жители могут зарядить гаджеты, согреться и получить помощь во время длительных отключений.

Напомним, накануне в Одессе в результате атаки российских беспилотников пострадали трое человек, повреждены объект инфраструктуры и жилой дом.

Как известно, в ночь на 18 февраля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.